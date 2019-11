turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Mit der Spendenaktion Christkindl unterstützen die OÖN seit 55 Jahren Landsleute, die mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen haben. Wenn Sie mithelfen wollen, können Sie eine Spende an das Christkindl-Konto überweisen. IBAN:. Firmen, die für Oberösterreicher in Not spenden möchten, können sich direkt an v.gabriel@nachrichten.at wenden. Fotos von den Spendenübergaben werden in den OÖN veröffentlicht.