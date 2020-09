Wissen Sie, was ein Pedell ist? So nannte man im 14. Jahrhundert eine Hilfskraft, die in öffentlichen Gebäuden, auch an Schulen, für Ordnung, die Einhaltung von Gesetzen und auch für Strafen zuständig war. Er wurde abgelöst vom Schuldiener, der religiös und moralisch integer und pädagogisch ausgebildet zu sein hatte, um im Krankheitsfall die Lehrer vertreten zu können.