Heißester Juni seit 250 Jahren in Oberösterreich geht zu Ende

Einen unterdurchschnittlich warmen Juni gab es zuletzt 2001. Bernhard Niedermoser, Leiter der ZAMG für OÖ und Salzburg, sieht eine "Beschleunigung im System", die "nicht wegzuleugnen ist".

In einer Pressekonferenz mit Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) berichtete Niedermoser am Donnerstag, dass der oberösterreichische Juni-Rekord von 36,7 Grad am Mittwoch knapp nicht gebrochen wurde. Dennoch hatte es dieser Juni in sich: Während in einem durchschnittlichen Juni am Dachstein sechs bis sieben "Eistage", also Tage mit Temperaturen unter null Grad, verzeichnet werden, war es heuer nur einer.

Typisch für die vergangenen Jahre seien länger anhaltende Wetterperioden, erklärte Niedermoser und verwies etwa auf die Hitzewelle in Deutschland im Vorjahr. Aktuell schaufle ein über Spanien liegendes Tief heiße Luft aus Marokko nach Europa und verursache in Frankreich Temperaturen um die 42 Grad. Dass uns diese Gluthitze nicht treffe, sei reiner "Zufall", so der Meteorologe, würde das Tief etwas weiter östlich liegen, hätte es in Österreich wohl ebenfalls über 40 Grad.

Anschober für Hitzeschutzplan

Anschober fordert angesichts dieser Zahlen einen Hitzeschutzplan, analog etwa zum Hochwasserschutz. Gewisse Maßnahmen sollten im Ernstfall automatisch anlaufen - als Beispiel nannte er unter Verweis auf Hitzetote in anderen Ländern, dass ältere - und vor allem an Demenz leidende - Menschen oft nicht genug trinken und dies aufgrund ihres Zustands gar nicht bemerken. Man müsse sie daran erinnern. Darüber hinaus brauche es eine Reihe von Maßnahmen - von der Begrünung der Städte über eine Öffi-Offensive bis hin zur Forcierung der Energiewende. Dass Oberösterreich Maßnahmen der vergangenen Jahre - sprich von Schwarz-Grün - aufgeweicht und seine Vorreiterrolle in der Energiewende aufgegeben habe, lasse sich bereits an den CO2-Emissionen ablesen. Diese seien seit 2015 wieder gestiegen.

Die Prognosen zur Klimaerwärmung würden seit 30 Jahren am Tisch liegen, so Anschober, nun gehe es darum etwas zu nun. Sein Optimismus, dass andere Parteien, die den Klimaschutz für sich entdeckt haben, den politischen Willen dazu wirklich haben, "hält sich in Grenzen". Dass diese Woche mitten in der größten Hitzewelle Pläne für eine neue Linzer Autobahnumfahrung präsentiert wurden, wecke Skepsis. Aber: "Mir ist jeder recht. Wenn jemand aufwacht, werden wir ihm die Hand reichen und die Maßnahmen gemeinsam umsetzen", so Anschober.

