Heißes und teilweise nasses Festivalwetter am Wochenende

Zum Festivalauftakt am Donnerstag ist es laut Geosphere Austria den ganzen Tag wechselhaft. Wolken wechseln sich mit Sonnenschein ab, vereinzelt kann es zu Regenschauern oder am Nachmittag besonders am Alpenrand entlang sogar zu Gewittern kommen. "Man sollte sich auch in Linz auf teils kräftigen Regen vorbereiten", sagt Meteorologe Josef Haslhofer. Die Temperaturen beginnen am Morgen mit 18 Grad und klettern im Lauf des Tages auf sommerliche 25 Grad.

Das Wetter für die kommenden Tage Bild: Geosphere Austria

Am Freitag stabilisiert sich das Wetter, vor allem der Vormittag wird sonnig. "Am Nachmittag ziehen ein paar Wolken durch", so der Experte. Mit kurzen Regenschauern ist zu rechnen, im Berg- und Hügelland besteht ein gewisses Risiko für kleinere Gewittergüsse. Es wird hochsommerlich mit 19 bis 29 Grad. "Das schwüle Wetter kann für manche zur Belastung werden", sagt Haslhofer.

Hochsommerliche Temperaturen

Die gratis Trinkwasseraktion für alle Klimaticketbesitzer kommt den Besuchern besonders am Samstag zugute. Mit hochsommerlichen Temperaturen von 20 bis 32 Grad wird es der heißeste Tag des Wochenendes. Das Wetter ist sehr stabil bei viel Sonnenschein, es ziehen lediglich hohe Schleierwolken über das Bundesland. "Der Wind, der mit 30 bis 40 km/h über das Flachland weht, wird die Temperaturen angenehmer machen", so der Meteorologe.

Der letzte Tag des Lido-Sounds wird vormittags ebenfalls sonnig, am Nachmittag ziehen von Westen Wolken durch. Bis zum Abend kann es im Bergland erneut zu Gewittern kommen. Der Westwind bringt etwas kühlere Luft und die Temperaturen sinken voraussichtlich auf 21 bis 28 Grad.

