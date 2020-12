Heiratsschwindler zockte im Internet eine Eferdingerin ab

Der bisher noch unbekannter Täter erschlich sich im Juni mit einem gefälschten Namen über eine Online-Partnerbörse das Vertrauen der 52-Jährigen. Er gab an, aus Kanada zu sein, spielte ihr die große Liebe vor, und schwärmte von einem gemeinsamen Leben in Österreich. Nach einiger Zeit bat der Täter die Frau um Geld. Er habe angeblich einen finanzielle Notlage in Südafrika. Und sie bekomme das Geld "selbstverständlich" zurück. Letztendlich bekam der Mann einen fünfstelligen Eurobetrag überwiesen und wurde nicht mehr gesehen.

Die Polizei rät die Bevölkerung daher eindringlich davon ab, Geld an angebliche Bekanntschaften aus dem Internet zu überweisen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.