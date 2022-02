Heimunterricht: Prüfung heuer vor Kommission

Nachdem zu Beginn des Schuljahres ungewöhnlich viele Kinder von ihren Eltern vom Schulunterricht abgemeldet worden sind, hat das Bildungsministerium die Abwicklung der Externistenprüfungen kurzfristig geändert: Diese Prüfungen sollen heuer am Ende des Schuljahres ausnahmsweise von einer eigens einberufenen Kommission abgenommen werden. Dazu kommt, dass diese nicht wie sonst an jedem Schulstandort abgelegt werden müssen, sondern gebündelt in der jeweiligen Bildungsregion.

Mehrere schriftliche Prüfungen

In Oberösterreich dürfte dies knapp mehr als 1000 Schüler betreffen: Von den 1408 abgemeldeten Kindern sind – wie berichtet – inzwischen laut Bildungsdirektion des Landes bisher mehr als 310 Schüler wieder in das Klassenzimmer zurückgekehrt. Es ist anzunehmen, dass nach den Semesterferien noch weitere folgen werden.

Mit Hilfe der Externistenprüfungen soll abgeklärt werden, ob den Pflichtschülern der Lernstoff während ihres Heimunterrichts ausreichend vermittelt werden konnte. Je nach Alter müssen die Schüler entweder nur mündliche Prüfungen (bis zur dritten Klasse Volksschule) bzw. mündliche und schriftliche Prüfungen ablegen. In der achten Schulstufe ist die Fülle der Prüfungen am größten: Hier müssen in drei Fächern Tests geschrieben werden, dazu wird mündlich der Stoff von 13 Fächern überprüft.

Bei der mündlichen Prüfung müssen generell zwei Fragen beantwortet werden, für einen schriftlichen Test stehen jeweils 50 Minuten Zeit zur Verfügung, hieß es gestern aus der Bildungsdirektion. Besteht ein Kind seine Prüfungen nicht, muss es das Schuljahr wiederholen – aber nicht mehr im häuslichen Unterricht, sondern in einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht.

An welchen Standorten die Externistenprüfungen abgenommen werden, ist laut Bildungsdirektion derzeit noch nicht geregelt. "Dafür warten wir noch auf die Vorgaben des Bundes", hieß es gestern. Dies betreffe auch die genauen Prüfungstage sowie eine Vorlage über die Zusammensetzung der Prüfungskommission.

Der Öffentlichkeit teilte das Bildungsministerium im Gegensatz dazu gestern schon konkrete Pläne mit: Bis Anfang März sollen demnach die Bildungsdirektionen entsprechende Kommissionen festlegen. Neben Schulqualitätsmanagern und Mitgliedern des Fachstabs können darin auch Lehrer vertreten sein – allerdings nur auf freiwilliger Basis und entsprechend vergütet, hieß es in einer schriftlichen Aussendung. (nieg)