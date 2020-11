Heimunterricht für 200.000 Schüler in Oberösterreich

Insgesamt sind es nun 200.000 im Land – jene in Oberstufen, Berufs- und Landwirtschaftsschulen sind vor zwei Wochen in den Fernunterricht gewechselt.

Für jene Familien, die Betreuung für Kinder aber unbedingt brauchen, bleiben die Schulen offen. Das betonte Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP). Eltern sollen den Bedarf melden, um gut planen zu können, so Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

"Für all jene, die keine Möglichkeit haben, die Kinder zu Hause zu betreuen", werde es in den kommenden Wochen auch Betreuungsangebote in den Kindergärten geben, sagte Haberlander.

Das Land Oberösterreich hat sich mit einer einheitlichen Lernplattform, einem Leihgerätepool und einer eigens eingerichteten Hotline der Bildungsdirektion auf den zweiten Lockdown vorbereitet.

Hotline der Bildungsdirektion: 0732/7071-4131 oder 4132.

Video: Nachdem Schulen und Kindergärten zwar nicht besucht werden sollen, aber rechtlich zur Betreuung offen stehen, haben Eltern keinen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit für ihre Kinder. Das sorgt für laute Kritik.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.