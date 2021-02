Heimische Skigebiete bereit für Frühlingsskilauf

Oberösterreichs Skigebiete lassen sich trotz hoher Verluste in dieser Saison nicht unterkriegen und planen auch einen Frühlingsskilauf. "Solange es Schnee gibt und man uns fahren lässt, haben wir geöffnet. Auf die Beschlüsse in Wien am Ballhausplatz haben wir leider keinen Einfluss", sagt Josef Schrey, Betriebsleiter am Kasberg. Die Lifte werden aus momentaner Sicht auch noch im März geöffnet haben. Man brauche aber kein Betriebswirt zu sein, um zu wissen, dass sich diese Saison finanziell nicht ausgehen kann, "abgerechnet wird aber erst am Ende, konkrete Zahlen gibt es noch nicht", sagt Schrey.

Ein Minus von 70 Prozent bei Gästen und Umsatz gebe es in den Skigebieten Dachstein-West, Krippenstein und Feuerkogel, sagt Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der oö. Seilbahnholding. Dennoch sei geplant, alle drei Skigebiete bis Ostermontag, also 5. April, täglich geöffnet zu halten. Vorausgesetzt, es gebe keine Verschärfungen bei den Maßnahmen und die Frühlingssonne lasse noch genug Schnee übrig. Ab 1. März werden aber einzelne Lifte geschlossen.

Auch am Hochficht soll bis 28. März täglich geöffnet bleiben. "Die Pisten sind perfekt beisammen und das noch dazu bei Sonnenschein. Je nach Schneelage kann es aber sein, dass die Anlagen wetterbedingt wie jedes Jahr reduziert werden müssen", sagt Hochficht-Geschäftsführer Gerald Paschinger. Internationale Gäste gab es heuer im Mühlviertel nicht, "wir haben für die Österreicher geöffnet und die sind begeistert und haben es genossen, dass weniger los war. Wirtschaftlich kann man hingegen im heurigen Winter nicht positiv abschließen", sagt Paschinger.

Ein frühlingshafter Ausklang der Saison sei auch in Hinterstoder und auf der Wurzeralm geplant, sagt Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen. "Hinterstoder ist weiterhin zur Gänze in Betrieb, für die Wurzeralm haben wir entschieden, im Februar wegen des schönen Wetters weiter täglich zu fahren. Im März werden wir am Freitag, Samstag und Sonntag öffnen", sagt Holzinger. In Hinterstoder ist auch für März ein täglicher Betrieb geplant, es werde alles, "was vernünftig ist", in Betrieb gehalten. Bei Schönwetter sei die Nachfrage derzeit gut, bei Regen oder Kälte seien die Pisten leer. "Deshalb müssen wir immer wieder schauen, wie sich das Wetter entwickelt, die Schneelage ist aber gut." Wirtschaftlich habe man in dieser Saison große Verluste gemacht: "Wir haben ein Minus von 65 Prozent. Es ist das wirtschaftlich schlechteste Jahr seit 65 Jahren", sagt Holzinger. (mpk)

