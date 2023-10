Heime für Demenzkranke: Fünf neue Standorte in Oberösterreich

Die Zahlen sind alarmierend: mehr als 22.000 Menschen sind allein in Oberösterreich an Demenz erkrankt. Durch die steigende Lebenserwartung wird diese Zahl in den kommenden Jahren massiv in die Höhe schnellen. "Wir rechnen mit 45.000 Fällen im Jahr 2050", sagte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) am Montag im "Haus der Senioren" in Linz. In der Einrichtung des Diakoniewerks leben 48 Bewohner in Wohngruppen, rund zwei Drittel von ihnen haben Demenz.

Fünf neue Standorte

Der hohe Anteil ist keine Ausnahme. Bei mehr als der Hälfte aller Heimbewohner wurde die Erkrankung diagnostiziert, was auch mit einem erhöhten Pflegebedarf verbunden ist. "Demenzkranke brauchen viel mehr Nähe und direkte Begleitung", sagte Heimleiterin Ulrike Oberndorfer.

Um die künftigen Anforderungen stemmen zu können, schafft das Land nun fünf zusätzliche Häuser, die auf die Bedürfnisse von demenzkranken Bewohnern spezialisiert sind. Konkret sind das neben zwei Heimen in Linz (Seniorenzentrum Keferfeld-Oed und Haus für Senioren des Diakoniewerks) die Standorte Kallham (Bezirk Grieskirchen), Sierning (Bezirk Steyr-Land) und Ebensee (Bezirk Gmunden).

In Wels gibt es bereits zwei Heime mit Schwerpunkt Demenz, auch in Mauerkirchen (Bezirk Braunau), Ternberg (Bezirk Steyr-Land) und Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) gibt es jeweils ein Heim mit spezieller Betreuung.

Psychologische Tests

Was bedeutet das nun? "In den Heimen gibt es zusätzliche Hilfe für Demenzkranke. Also unter anderem durch Psychologen, Ärzte und geschulte Pfleger", sagte LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Neu ist etwa, dass die Bewohner in den Pilot-Heimen psychologisch getestet werden, einerseits durch Experten von außen, andererseits durch das speziell geschulte Pflegepersonal. Dass mehrere Bereiche zusammenwirken, schätzt die Leiterin des Diakoniewerks, Dorothea Dorfbauer, als erfolgsversprechend ein. "Ich bin überzeugt, dass nicht nur Bewohner und Angehörige profitieren, sondern auch unsere Mitarbeiter. Wir werden mit- und voneinander lernen, und das über mehrere Berufsgruppen und Häuser hinweg", sagt Dorfbauer.

Das Angebot läuft bis 2025 als Pilotprojekt, angesichts des hohen Bedarfs soll es in Zukunft in allen Regionen in Oberösterreich Heime mit Schwerpunkt Demenz geben - neben den bereits bestehenden Servicestellen.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel