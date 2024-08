Heilkräuter haben wieder Hochsaison

Vom einfachen Gänseblümchen bis zur seltenen Meisterwurz: Die Welt der Kräuter birgt viele Geheimnisse für ein gesundheitsbewusstes Leben im Einklang mit der Natur. Im Hochsommer entfalten die meisten Pflanzen dank der vielen Sonnenstunden ihre größte Kraft. Gefeiert wird das auch am morgigen Feiertag, dem Hochfest Mariä Himmelfahrt, an dem in vielen Kirchen des Landes Kräuter geweiht werden, die Segen bringen sollen (siehe Stichwort rechts).