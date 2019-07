Heftiges Gewitter mit Starkregen löste Staus und Überflutungen aus

Minutenlanger Starkregen hat gestern am frühen Nachmittag in Linz und Umgebung kurzzeitig Verkehrsbehinderungen sowie zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen überfluteter Keller ausgelöst.

Es war gegen 12.30 Uhr, als ein heftiges Gewitter über der Landeshauptstadt niederging. Auf der A1 kurz vor Linz konnten die Verkehrsteilnehmer in beiden Fahrtrichtungen plötzlich nur noch im Schritttempo fahren, nachdem auf den Fahrbahnen der Wasserstand binnen weniger Minuten stellenweise auf zehn Zentimeter angestiegen war.

Auch im Stadtgebiet konnten einige Kanalabflüsse die extremen Wassermassen nicht mehr aufnehmen, zahlreiche Überflutungen waren die Folge. Diese blockierten etwa bei der Einfahrt ins Linzer Stadtzentrum auch kurzfristig den Verkehrsfluss: Unmittelbar nach der Westbrücke hatte sich stadteinwärts auf der rechten Fahrbahn der Waldeggstraße rasch ein kleiner See und damit eine Engstelle gebildet.

Neben Verkehrsbehinderungen lösten die heftigen Regenschauer aber auch zahlreiche Feuerwehreinsätze in Wohnungen aus: "Innerhalb einer Stunde waren rund 30 Einsätze wegen überfluteter Wohnungen nötig", hieß es etwa bei der Linzer Berufsfeuerwehr. Davon betroffen war das gesamte Stadtgebiet, aber auch in Leonding und Ansfelden mussten die Helfer der freiwilligen Feuerwehren ausrücken. In Ansfelden mussten zudem rund 20 Kräfte ausrücken, nachdem eine kleinere Schlammlawine eine Gemeindestraße verlegt hatte.

Mit Wochenbeginn gehören derartige Wetterkapriolen wieder der Vergangenheit an. Nach einer mit unterdurchschnittlichen Temperaturen und Regen durchwachsenen Woche wird es ab Mittwoch langsam wieder hochsommerlich. Während der Montag noch mit kühleren 24 Grad aufwartet, steigt die Temperaturkurve stetig an: Am Wochenende ist dann wieder stabiles Hochdruckwetter um 30 Grad zu erwarten.

