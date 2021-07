Heftige Unwetter ab Sonntagnachmittag erwartet

Am späten Nachmittag ab 16 Uhr werde es in Oberösterreich zunehmend gewittrig werden, so Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG. Die Unwetter ziehen von Südwesten her auf, am heftigsten sind davon das Inn- und das Mühlviertel und das Seengebiet betroffen. Allerdings dürften sich die Gewitter auf alle Landesteile ausdehnen, so die Prognose.

Punktuell sei mit Starkregen zu rechnen, auch Hagel in Form von größeren Körnern sei möglich. Dort wo sich Gewitterlinien überlagern, seien auch Windböen von bis zu 100 Km/h möglich. Laut ZAMG soll sich die Unwetterlage ab 20 Uhr wieder beruhigen, die Gewitter ziehen dann Richtung Osten weiter.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Grafik: Diese Animation zeigt, wie sich die Schauer am Sonntagnachmittag ausbreiten.

Sonniger Wochenstart

Im Osten bleibt es auch die kommenden Tage hochsommerlich heiß. Am Montag lösen sich Restwolken und lokale Nebelfelder rasch auf und für einige Stunden ist es sogar überall sonnig. Ausgehend vom Bergland im Westen und Südwesten steigt aber die Gewitterneigung im Tagesverlauf wieder nahezu überall deutlich an.Wien. Am stabilsten bleibt es am Montag im Südosten und im östlichen Flachland. Im Südosten und Süden bläst mäßiger Südost- bis Südwestwind, sonst ist es eher windschwach. Die Frühtemperaturen betragen elf bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 23 bis 32 Grad.

In der Westhälfte wechseln am Dienstag oft den ganzen Tag über Wolken und sonnige Phasen. Einzelne Regenschauer können schon recht früh durchziehen, am Nachmittag wird es dann wieder gewittrig. Weiter nach Osten zu überwiegt zunächst der Sonnenschein. Am Nachmittag tauchen aber auch hier immer mehr Quellwolken auf, die ein paar Gewitter bringen. Weitgehend trocken bleibt es erneut im Südosten. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Frühtemperaturen 13 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen von West nach Südost 24 bis 32 Grad.

Schauer und Gewitter zur Wochenmitte

Der Alpenraum verbleibt am Mittwoch in einer feuchten west-südwestlichen Höhenströmung. Mit Annäherung einer Störung sind in deren Vorfeld abermals vor allem im Westen und später auch im Norden sowie am Alpenostrand Schauer und Gewitter zu erwarten, alpennordseitig durchaus mit Schadenspotenzial. Selten bleiben Gewitter im Südosten und äußersten Nordosten. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Bergland sowie im Süden teils auch lebhaft, aus Süd bis West. Frühtemperaturen 14 bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 und 32 Grad.