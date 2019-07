Heftige Gewitter brachten Sturmschäden und Stromausfälle

In Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) hat ein heftiges Hagelunwetter das Dach eines Turnsaals schwer beschädigt. Die Feuerwehr musste dort mit Höhenrettern anrücken, um das Dach notdürftig zu sichern. Auch zahlreiche Stromausfälle, wie etwa in Pregarten oder Lasberg (Bezirk Freistadt) waren die Folge. An die 5.000 Haushalte waren landesweit zwischenzeitlich von Stromausfällen betroffen.

Sturmschäden im Mühlviertel

In Schwertberg (Bezirk Perg) stürzte ein Ast war auf die Fahrbahn. Weil durch das Gewitter noch größere Schäden befürchtet wurden, wurde die Straße dort zwischenzeitlich gesperrt. Erst als sich das Wetter wieder besserte, wurde mithilfe der Teleskopmastbühne der Feuerwehr Perg der Baum mittels Motorsäge entfernt.

Ein weiter Ast drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Bild: fotokerschi.at

Während der Arbeiten wurden die Einsatzkräfte noch zu einem weiteren Baum, der die Pissenbergstraße in Poneggen blockierte, alarmiert. Auch dort konnte die Fahrbahn rasch wieder freigemacht werden.

Weitaus größeren Schaden richtete das Unwetter am Salzburger Gaisberg aus. Ein Blitzschlag hat dort einen Bauernhof in Brand gesetzt.