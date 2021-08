Was dem Heer seit Jahrzehnten fehlt, soll jetzt in großem Ausmaß fließen: das Geld. Also gingen gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide VP) an die Öffentlichkeit. Sie präsentierten unter dem Motto "Das Bundesheer stärken, die Heimat schützen" eine "Schutz und Hilfe"-Partnerschaft. Und Tanner gab dabei – zum wiederholten Male – eine Standortgarantie für alle Kasernen im Land und im Besonderen für die Panzergrenadiere in Ried ab.