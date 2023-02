Heer holt Leopard-Panzer ins "digitale Zeitalter"

"Das, was wir wollten und woran wir seit Jahren gearbeitet haben, wird jetzt Realität", sagte Oberst Jörg Loidolt im OÖN-Gespräch über die Investitionen des Bundesheeres in die in der Welser Hessenkaserne stationierten Leopard-2A4-Kampfpanzer. Die sich beim Panzerbataillon 14 im Einsatz befindlichen 48 Stück erhalten so wie die 102 in Ried/I. (Panzergrenadierbataillon 13) und dem Ort Großmittel (Panzergrenadierbataillon 35, NÖ.) stationierten Ulan-Schützenpanzer ein Upgrade.