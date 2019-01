Haustiere starben in brennender Wohnung

STRASS IM ATTERGAU. Bei dem Brand einer in einem Mehrparteienhaus gelegenen Wohnung in Straß im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) sind am Mittwochabend zwei Haustiere verendet. Menschen wurden nicht verletzt. 70 Feuerwehrleute rückten an, um das Feuer zu löschen.

Es war gegen 20:15 Uhr, als ein 31-jähriger Bewohner einer im 1. Stock gelegenen Wohnung des Mehrparteienhauses starken Brandgeruch wahrnahm. Er machte sich auf die Suche nach der Ursache, dabei entdeckte er, dass es aus der im Keller gelegenen Wohnung stark rauchte. Nachdem die 29-jährige Mieterin der betroffenen Wohnung nicht zu Hause war, verständigte der 31-Jährige die Einsatzkräfte.

70 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren rückten an, der Brand konnte rasch gelöscht werden. Als Brandursache wurde der Dunstabzug in der Küche vermutet, der in Brand geraten sein dürfte. Die Räumlichkeiten waren stark verraucht, die Küche total beschädigt.

Für zwei Haustiere, die sich in der Wohnung befanden, kam jedoch die Hilfe zu spät: Die Katze und der Hund waren bereits verendet.

Personen wurden nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich der 31-Jährige, dessen Frau sowie das gemeinsame Kind im Haus.

