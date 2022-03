Hauspost: Neuaufstellung der OÖN-Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser!

Meine ersten 90 Tage als Chefredakteurin sind vorbei. Es ist ein Freude für mich, mit einer so motivierten und leidenschaftlichen Mannschaft arbeiten zu dürfen. Jetzt ist es an der Zeit, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Gemeinsam mit meinem Team der Chefredaktion habe ich folgende neue Aufstellung und Funktionen in der Redaktion ab April 2022 beschlossen:

Markus Staudinger wechselt in die Politik, wo er die Stellvertretung von Ressortleiter Wolfgang Braun übernimmt. Er kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück und wird gleichzeitig - in Anerkennung seiner Leistung als Chef des Regionalressorts - zum leitenden Redakteur ernannt. Ebenfalls aus der Regionalen in die Politik wechselt Michael Schäfl.

Die Leitung des Regionalressort übernimmt Philipp Hirsch. Ihm an der Seite steht als Stellvertreterin Gerhild Niedoba. Gleichzeitig wird die neue Funktion des Lokalchefs installiert, die Christian Kitzmüller übernehmen wird. Reinhold Gruber wird gemeinsam mit Julia Popovsky die Lokalausgabe Linz gestalten.

Neue Onlinechefin wird Barbara Eidenberger. Sie ist für die inhaltliche Steuerung, die Schnittstelle zwischen Online, TV und Print sowie die Führung des Onlineteams verantwortlich. Klaus Mittmansgruber wird zum Leiter des OÖN-TV-Teams bestellt.

Clemens Thaler übernimmt die neu geschaffenen Funktion des Redaktionsmanagers. Sie beinhaltet die Steuerung sowie die operative Umsetzung von Projekten.

Alexander Zens wird mit 1. Oktober aus der Politik in die Wirtschaft wechseln, wo er gemeinsam mit Sigrid Brandstätter die Stellvertretung von Ressortleiter Dietmar Mascher übernehmen wird.

Julia Evers übernimmt die Stellvertretung von Barbara Rohrhofer im Ressort Leben und Gesundheit sowie mit Philipp Braun den Themenschwerpunkt Kulinarik.

Ab Mai bilden die OÖN ihren Journalisten-Nachwuchs wieder in einer eigenen Akademie aus, deren Leitung Anneliese Edlinger innehat.

Namens der Chefredaktion wünsche ich allen in ihren neuen Aufgaben viel Erfolg!