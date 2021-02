Hausbrunnen: Kontrollen zeigten viele Mängel auf

Die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Oberösterreich führt seit mehr als 30 Jahren Qualitätskontrollen durch und durchsucht das Wasser auf chemische und bakteriologische Verunreinigungen.

Das bedenkliche Fazit für 2020: Nur rund die Hälfte der analysierten Brunnenwässer sei als Trinkwasser einzustufen, sagt Landesrat Wolfgang Klinger (FP). Bautechnisch gesehen wiesen nur etwa 30 Prozent der untersuchten Brunnen keine Mängel auf. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam, wie berichtet, auch der Landesrechnungshof in einem kürzlich erschienenen Prüfbericht.

Land bietet Förderungen an

So seien unzureichende Schachtabdeckungen und undichte Wände problematisch, weil sie zu Verunreinigungen führen, sagt Klinger. "Nach wie vor gibt es in Oberösterreich Gemeinden, in denen überhaupt keine Möglichkeit zum Anschluss an eine gemeinschaftliche Wasserversorgungsanlage besteht", so Klinger. Es gebe Fördergelder aus dem "Sondertopf Trockenheit", um gemeinschaftliche Versorgungsanlagen zu errichten. Solange es derart viele Hausbrunnen gebe, sei die Qualitätskontrolle des Landes weiterhin wichtig.

