Hausbesitzer schoss auf Einbrecher: Jetzt saßen beide gemeinsam auf Anklagebank

"Wie gut können Sie schießen?", wollte der vorsitzende Richter des Schöffensenats von dem 66-jährigen Hausbesitzer aus St. Valentin wissen. "Nicht gut", so lautete die Antwort. Das Opfer eines gescheiterten Einbruchsdiebstahls musste gestern genauso als Beschuldigter auf der Anklagebank Platz nehmen wie der mutmaßliche Einbrecher (46) selbst, der Ende Februar zusammen mit einem unbekannten Komplizen in das Haus des 66-Jährigen eingedrungen sein soll.

Der Bewohner hatte die Täter beim Nachhausekommen in seinem Haus überrascht. Als diese ohne Beute flüchteten, soll der Mann zwei Schüsse abgefeuert haben. Einer traf den 46-jährigen Einbrecher aus Kroatien in den Oberschenkel. Sein Komplize ließ den Schwerverletzten bei einer Tankstelle in Ennsdorf aussteigen und flüchtete. Wo der Mittäter untergetaucht ist, ist weiterhin unklar.

Jedenfalls beim zweiten Schuss, nachdem die beiden Männer über ein Fenster ins Freie getürmt waren, sei keine Notwehrsituation mehr vorgelegen, argumentierte der Staatsanwalt und warf dem Hausbesitzer absichtlich schwere Körperverletzung vor. "Ich habe nicht vorgehabt, jemandem wehzutun", beteuerte dieser. Er sei "in Angst, Panik und Stress" gewesen und habe nur auf die Wiese gezielt, nicht aber auf die flüchtenden Männer. "Dass er ihn getroffen hat, ist purer Zufall", leistete ihm sein Strafverteidiger Schützenhilfe. Der Staatsanwalt sprach aber von einem "glatten Durchschuss".

Widersprüchliche Aussagen

Der wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls angeklagte Kroate sagte hingegen vor Gericht aus, es seien nicht zwei, sondern drei Schüsse gewesen. Auch von welcher Position aus der Pensionist geschossen haben soll, darüber machten beide Angeklagten unterschiedliche Angaben. Das Gericht vertagte den Prozess gegen den Pensionisten, um ein Schussgutachten einzuholen. Dieses soll klären, wer wo stand und ob der Schütze gezielt auf den Einbrecher feuerte. Zum Vorwurf des illegalen Waffenbesitzes bekannte sich der Mostviertler schuldig. Für die geladene Pistole, sie war laut dem Angeklagten ein "Erinnerungsstück" gewesen, hatte er keinen Waffenschein gehabt.

Verurteilt wurde der Einbrecher. Er wies zwölf einschlägige Vorstrafen auf, die Tat in St. Valentin hatte er während seiner laufenden Bewährungsfrist begangen. Vor dem Einbruch war er in ein Haus im Bezirk Melk eingestiegen und hatte Uhren und Schmuck im Wert von 2000 Euro erbeutet. Das Urteil, drei Jahre und vier Monate unbedingt, ist rechtskräftig.

Notwehr: Die Grenzen des Zulässigen

Darf ein Hausbesitzer, der zuhause einen Einbrecher erwischt, zur Schusswaffe greifen? Grundsätzlich ja, sagt Alois Birklbauer, der Leiter des Instituts für Strafrecht an der Linzer Kepler Uni. „Notwehr bedeutet, dass man das Recht hat, sein Leben, seine Gesundheit und auch sein Eigentum gegen Angriffe zu verteidigen“, sagt Birklbauer. Ein Einbruch stelle einen solchen Angriff jedenfalls dar.

Im Fall des Einbruchs von St. Valentin sind die Einbrecher ohne Beute geflüchtet. Dies dürfte dem Hausbesitzer auch bewusst gewesen sein. Denn in einem Interview mit dem ORF nach dem Vorfall hatte er davon gesprochen, dass Kästen und Schränke in seinem Haus noch gar nicht durchwühlt waren. „Dazu hatten sie keine Zeit, da habe ich sie überrascht“, wurde der Pensionist zitiert.

Lag Notwehrsituation vor?

„Wenn ein Einbrecher ohne Beute flüchtet, hat er seinen Angriff abgebrochen, und dann liegt auch keine Notwehrsituation mehr vor“, sagt Birklbauer. Doch auch beim Vorliegen einer Notwehrsituation komme es immer darauf an, dass die Abwehr des Angriffes „verhältnismäßig“ sei. Bei einem bloßen Angriff auf das Eigentum wäre ein Warnschuss „sicherlich ein ausreichendes und effizientes Mittel.“

Der Strafrahmen:

Dem Einbrecher wurde das Delikt des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls in einer „Wohnstätte“ zur Last gelegt. Darauf steht ein Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Strafen für Einbrüche in private Wohnhäuser wurden 2016 verschärft, um nicht nur dem Schutz des Eigentums, sondern auch der Privatsphäre besser Rechnung zu tragen.

Der Hausbesitzer muss sich wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung verantworten, weil laut Staatsanwaltschaft kein Notwehrrecht vorliegt. Für den Fall einer Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at