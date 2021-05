Vor einigen Tagen hat das Land Oberösterreich die Impfpriorisierung aufgehoben. Das heißt: Termine zur Corona-Impfung werden nun nicht mehr abhängig von Risikogruppen oder dem Alter vergeben, sondern an alle, die sich zuvor für eine Impfung registriert hatten. Fast 209.500 Personen sind das in Oberösterreich, sie alle erhielten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Impfeinladung.