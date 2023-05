Haudum: Das Beste von der Speckjause im Kistl

Riecht wie daheim, schmeckt wie daheim, fühlt sich an wie daheim, kommt aber von ganz weit weg? Das trifft für viele Menschen auf die "Böhmerwald-Kistl" vom Gasthof Haudum in Helfenberg zu.

"Aus Tschechien, Frankreich und sogar aus Südafrika haben die Leute plötzlich bestellt", sagt Peter Haudum und erinnert sich an die Anfänge seiner Idee, das beliebteste Gericht des Hauses, die "Böhmerwald-Brettljause", zu versenden. Vor allem Auslandsösterreicher wollten sich einst vor mehr als zehn Jahren am Haudum’schen Speck gütlich tun, mittlerweile haben auch viele Firmen die Kisterln als Variante für Mitarbeiter- und Kundengeschenke entdeckt.

Lukas und Peter Haudum in ihrer Gaststube. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Nachfrage geht längst in die Tausenden. Für Haudum der Anlass, einen Schritt weiterzugehen und seine Köstlichkeiten zu personalisieren – zuallererst die Kisterln. "Das Holz dafür wird in unserem eigenen Wald geschlägert, verarbeitet werden die Kisterln dann in der geschützten Werkstätte in Haslach", erzählt Haudum. Jetzt wurde auch noch extra ein Gerät angeschafft, mit dem man Texte, aber auch Fotos des Beschenkten ins Holz lasern kann. Zum Einsatz kam das natürlich auch gleich beim Tarockcup, seit Jahren ein Herzensprojekt von Peter Haudum.

Gedämpfter Bauch

Angefangen hat alles mit dem Speck. Schweinsspeck, Rindsspeck, aber auch Emmentaler werden mittlerweile in gleich vier Räucherkammern zur gleichen Zeit geräuchert. "Einzigartig ist unser gedämpfter Bauch", sagt Haudum: "Da wird das Fleisch vier Wochen in der Sur belassen." Später geht es in die Selchkammer, dann ins Vakuumpackerl. Das Besondere: Wird dieses zu Hause geöffnet, sind noch alle Nährstoffe erhalten.

