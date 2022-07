Hauch des Mittelalters in Linz: "Ein aufregender Tag für die ganze Familie"

"Wenn ich einmal groß bin, möchte ich ein Ritter werden", sagt Paul und in seinen Augen spiegelt sich die Begeisterung. Dass es das nicht spielen wird, muss dem jungen Mann niemand erzählen. Es ist aber ein Beweis dafür, wie echt das Ritterfest am Samstag in der Linzer Altstadt das Mittelalter-Flair an die Tausenden Besucher vermittelt hat.

Auch Tina, die schon etwas älter ist als Paul, hätte gerne so einen zahmen Drachen, den man streicheln kann. Die Eltern würden sich wohl weniger über dieses "Haustier" freuen, zumal es auch Feuer speit. Aber das ist für die Show – und der Drache ist von Menschenhand gesteuert.

Es waren vor allem die Kinder, die auch bei der 16. Auflage des vom Familienbund organisierten Ritterfestes voll auf ihre Kosten gekommen sind. Bei perfekten Wetterbedingungen war es ein "aufregender Tag für die ganze Familie", zieht Familienbund-Obmann Bernhard Baier ein zufriedenes Resümee.

Begeisterte Besucher

Strahlende Gesichter der kleinen und etwas größeren Ritterfest-Gäste waren für die Organisatoren der Beweis dafür, dass das vielfältige Programm über den ganzen Tag nicht seine Wirkung verfehlt hat.

Viele Künstler hielten die Familien, die aus ganz Oberösterreich in die Landeshauptstadt gereist waren, um in die Zeit des Mittelalters zwischen Altstadt und Schloss einzutauchen, bei guter Laune. Man konnte sich von Spielleuten und Akrobaten unterhalten lassen oder sich am Mittelalter-Markt kulinarisch laben. Und es gab jede Menge Shows und Vorführungen, die die Besucher in den Bann zogen. Mit dem Höhepunkt der großen Feuershow beim Linzer Schloss zum Abschluss des Festes.

Besonders viel Zulauf gab es für die Knappenlehre, wo die Kinder das Wichtigste über das mittelalterliche Leben kennenlernen konnten. Und wo jener "Berufswunsch" von Paul entstand, den er wohl noch eine Zeitlang haben wird.

