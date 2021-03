"Hatte viel Zeit": Graffiti-Sprayer wurde verurteilt

So habe er sich stets als Kellner und Callcenter-Mitarbeiter verdingt, erzählt der 50-jährige beschuldigte Linzer vor Gericht. Doch leider habe er, so wie viele andere, nach dem ersten Lockdown im Mai 2020 seinen Gastro-Job verloren. "Ich hatte dann sehr viel Zeit", gestand der wegen schwerer Sachbeschädigung Angeklagte. Zeit, die der Sprayer nutzte, um im Linzer Stadtgebiet Fassaden öffentlicher wie privater Gebäude und Verteilerkästen mit polizei- und kapitalismuskritischen Parolen zu "verzieren".

163 Mal schlug er laut Anklage zu. Bei seiner letzten Tat wurde er von der Exekutive in flagranti erwischt, als er gerade eine Mauer der Polizeidirektion in der Gruberstraße bearbeitete. Angeklagt war ein Schaden von mehr als 140.000 Euro. Doch gab es eine Hausverwaltung, die wegen eines Graffito gleich die ganze Fassade sanieren ließ. So eine Schadenersatzforderung sei "unvertretbar", sagte die Richterin, zumal andere Geschädigte Rechnungen in der Größenordnung von nur etwa 150 Euro gelegt hatten. Einen Teil der mittels Schablonen gesprühten Parolen habe er selbst wieder weggeputzt, betonte der Angeklagte seinen Teil der Schadensgutmachung.

Das Gericht sprach den Geschädigten in Summe knapp 1700 Euro zu. Der Arbeitslose, der nun eine Ausbildung zum Altenpfleger absolviert, erhielt sieben Monate bedingt und eine unbedingte Geldstrafe von 4200 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at