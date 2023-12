Hat Gynäkologe bei Geburt gepfuscht? "Im Nachhinein ist man gescheiter"

Susanne M. (Name geändert) galt als Risikopatientin, weil sie 2019 ihr erstes Kind per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht hatte. Deswegen war die Frau im Zweifel, wie die zweite Geburt ablaufen sollte, als sie am 6. Dezember 2021 das Klinikum Vöcklabruck aufsuchte, um Lukas zu bekommen: wieder mit Kaiserschnitt oder doch auf natürliche Weise?