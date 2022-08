In der Anonymität des Internets lassen Hassschreiber ihrer Wut oftmals rücksichtslos freien Lauf: "Ich habe wirklich keine Lust mehr darauf, einen Notfall vorzutäuschen, nur um dann die Wände deiner Ordination mit den Gehirnen deiner Mitarbeiter zu streichen", schrieb ein gewisser "Claas" (Beiname "der Killer) Anfang Mai per E-Mail an die Seewalchner Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr. Nachsatz: "Betäuben und in einem Keller foltern, wäre schon eher mein Stil...