Hase auf leerer A1: 70 Prozent weniger Verkehr

Die Ausgangsbeschränkungen in Zeiten der Corona-Krise zeigen Wirkung, auf den Autobahnen herrscht derzeit kaum Verkehr. Symptomatisch dafür ist eine Szene, die sich am Samstag auf der A1 bei Mondsee abgespielt hat; Zwei Streckendienst-Mitarbeiter der Asfinag beobachteten auf der Fahrbahn Richtung Wien einen Hasen und übernahmen prompt den "Begleitschutz" für das hoppelnde Nagetier.

Passiert ist zum Glück nichts: "Meister Lampe ist nichts passiert, er hat nach kurzer Zeit einen Haken geschlagen und die Westautobahn wieder verlassen", teilte Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla mit.

Das Unternehmen hat seit den geltenden Verkehrsbeschränkungen deutlich weniger Verkehr auf den Autobahnen registriert. "Der Individualverkehr ist um bis zu 70 Prozent zurückgegangen", teilte die Sprecherin auf OÖN-Anfrage mit. Weniger stark betroffen sei der Lkw-Verkehr, der Rückgang betrage hier bis zu zehn Prozent. "Denn es gibt ja weiterhin viele Versorgungsfahrten."

Dass etliche Oberösterreicher die öffentlichen Vorschriften und Appelle, das Haus nur in den allernötigsten Fällen zu verlassen, ernst nehmen, zeigt auch eine Bewegungsanalyse von Google. Das Pendeln zum Arbeitsplatz ging um 47 Prozent zurück, die Frequenz an Bahnhöfen bzw. Bushaltestellen sank um 67 Prozent, der Besuch von Lebensmittelgeschäften und Apotheken verringerte sich um 44 Prozent. Bewegungen im naheliegenden Wohngebiet nahmen um 13 Prozent ab.

Kontrollen im Salzkammergut

Um die Zahl der Tagesausflügler im Salzkammergut zu reduzieren und damit die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, führte die Polizei am Wochenende zahlreiche Kontrollen, so etwa auf der B145 in Altmünster, durch. Auch Parkplätze, wie jener in Litzlberg, wurden gesperrt.

