Hartgesottenen steht noch ein Badewochenende bevor

Wir beginnen mit den guten Nachrichten – und einer Bauernregel zum 1. September: "Ist der Erste hübsch und rein, wird es der ganze Monat sein."

Und besagter Tag verheißt schönes und warmes Wetter – bis auf ein paar harmlose Quellwolken über den Bergen sowie dem Böhmerwald. Nachdem obige Bauernregel statistisch gesehen eine hohe Trefferquote hat, sieht es also für den nahenden September gut aus. "Hartgesottenen stehen am kommenden Wochenende sogar ein paar Badetage bevor", sagt der Meteorologe Alexander Ohms von Geosphere Austria. Das Wochenende werde nämlich überwiegend sonnig und warm, auch wenn die Tagestiefstwerte in der Früh schon unter 10 Grad liegen können. "Mit der brütenden Hitze ist es allerdings vorbei." Immer deutlicher zu spüren sei auch der nahende Herbst. "Man merkt es ja jetzt schon, es nebelt teilweise, es ist nicht mehr so heiß."

Bis zu 50 Liter Regen

Doch Anfang der Woche sieht das Wetter zunächst anders aus. Schon ab Montag wird es regnerisch, vor allem in Westösterreich. Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter lautet die Prognose für Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Oberösterreich liegt im "gelben Bereich", aber zumindest im Salzkammergut und im Innviertel wird es richtig nass. "In den Bergen, wo die Böden gesättigt sind, kann es zu Hangrutschungen kommen. Die Pegelstände des Inn und der Donau werden aufgrund der Wassermassen aus dem Westen steigen", sagt Ohms. Auch im Raum Linz regnet es ab Montag zunehmend. Mit den Gewittern wie zuletzt ist es aber für heuer ziemlich vorbei.

Apropos Unwetter: Dazu schüttelt Ohms den Kopf. "Die Gewitter zuletzt waren extrem gut vorhergesagt, wir haben gewarnt, es war in allen Medien zu lesen und zu hören. Das Unwetter kam quasi fahrplanmäßig", sagt er. "Darum wundert es mich schon, dass immer wieder Menschen zu Schaden kommen. Wer bei solchen Prognosen auf seinem Boot übernachtet – das ist unverständlich. Viele Leute haben eine Vollkaskomentalität und denken, dass sie zur Not eh gerettet werden. Vor 20 Jahren hätten wir so exakte Prognosen wie zuletzt noch gar nicht machen können – dennoch ist früher weniger passiert. Die Menschen nehmen Sturmwarnungen immer weniger ernst."

Detaillierte Prognose auf nachrichten.at/wetter

Alexander Ohms, Geosphere Austria

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf