Harley-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Sturz ist ein Motorradfahrer in Unterach am Attersee schwer verletzt worden. Der 51-Jährige war mit seiner Harley-Davidson auf der B151 Richtung Mondsee unterwegs. An einer Kreuzung wollte ein entgegenkommendes Auto abbiegen. Um dem Pkw auszuweichen, bremste der Biker und kam unglücklich zu Sturz.