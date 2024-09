Hangrutschungen, Überflutungen, Stromausfälle: Warnung für Oberösterreich

Es wird bis in die Nacht auf Sonntag hinein anhaltend regnen. Im Laufe des Freitags nimmt die Regenintensität von Osten her zu, wobei der stärkste Niederschlag zwischen Freitagabend und Samstagabend erwartet wird. In der Nacht auf Sonntag lässt der Regen dann deutlich nach und hört in den westlichen Landesteilen sogar ganz auf. Am Sonntagnachmittag wird der Regen jedoch im Osten erneut intensiver.

Bis Sonntag um Mitternacht – zu dem Zeitpunkt, an dem die Niederschläge merklich nachlassen sollen – sind verbreitet 50 bis 120 mm Regen zu erwarten. Am wenigsten Niederschlag fällt im Innviertel, während im südlichen Bergland, insbesondere in den Nordstaulagen des Salzkammerguts und der Pyhrn-Priel-Region, bis zu 200 mm Regen möglich sind.

Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter

Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Samstag sowie Samstagfrüh auf etwa 800 Meter, was in den am stärksten betroffenen Gebieten den Abfluss verringern könnte. Allerdings kann es in Höhenlagen über 1000 Meter zu Schneebruch kommen, was den Verkehr und Stromleitungen beeinträchtigen könnte. Zusätzlich bringt der Freitagnachmittag stürmische Winde mit Böen von bis zu 70 km/h.

Erhöhte Gefahr

Es besteht erhöhte Gefahr für Murenabgänge und Hangrutschungen, Überflutungen von Gebäuden sowie landwirtschaftlichen Flächen. Auch kleine und mittlere Fließgewässer könnten über die Ufer treten. Regionale Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr sowie in der Energieversorgung sind ebenfalls zu erwarten.

