Hanf-Legalisierung: Keine Spur von Drogentourismus in Oberösterreich

Seit vier Monaten sind in Deutschland der Konsum und der Besitz von bestimmten Mengen Cannabis legal. Um einen möglichen Drogentourismus zu unterbinden, verstärkte Österreichs Polizei in den Grenzgebieten die Kontrollen. "Wir stehen laufend mit den deutschen Kollegen in Kontakt, derzeit ist die Situation unspektakulär", sagt Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamtes Oberösterreich.