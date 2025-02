Handyverbot an Schulen: Bildungsdirektion empfiehlt Regelungen

Zuletzt haben sich die Stimmen für ein Handyverbot an Schulen in Österreich gemehrt: In der Steiermark, in Kärnten und in Wien sollen Smartphones aus dem Klassenzimmer verbannt werden. Die Regelungen für die Nutzung von Mobiltelefonen müssen in der Hausordnung festgeschrieben werden und sollen für Schülerinnen und Schüler sowohl während des Unterrichts als auch in den Pausen gelten. Aufgrund der medialen Diskussionen und um eventuelle Unsicherheiten klarzustellen, wandte sich die Bildungsdirektion Oberösterreich am Mittwoch mit einem Schreiben an rund 1000 Schulen im Bundesland.

Aufforderung an Schulen

Ein generelles Handyverbot ist rechtlich nur auf Bundesebene umsetzbar. Es ist den Schulen überlassen diesbezügliche Regelungen in den jeweiligen Hausordnungen festzuhalten. Im Schreiben, das den OÖN vorliegt, erachtet die Bildungsdirektion eine eingeschränkte Nutzung der Smartphones im Hinblick auf einen ungestörten Unterricht, die Förderung der Kommunikation zwischen den Schülern, auf Vermeidung von Mobbing sowie die gesundheitliche Gefährdung jedenfalls als sinnvoll.

Lesen Sie mehr: Elternvertreter für Handyverbot an Pflichtschulen

Die Schulen können Smartphones während dem Unterricht und auch in den Pausen grundsätzlich untersagen. Ausnahmen können aber beispielsweise auch gemacht werden, wenn das Handy für Lerninhalte oder Projekte erforderlich sei. Das liege dann im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft, heißt es in dem Schreiben. Eine kürzlich erfolgte Umfrage zeige, dass über 85 Prozent der Lehrer in Oberösterreich bestätigen, dass es solche klaren Regeln in ihren Schulen bereits gibt, teilt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) mit. Mit dem aktuellen Schreiben sollen auch die restlichen Schulen dazu aufgefordert werden. "Solange es keine Vorgaben von Seiten des Bundes gibt", sagt Haberlander.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber