Handy kann künftig den Führerschein ersetzen

WIEN. Über das neue Online-Behördenportal "oesterreich.gv.at" können nun Geburtsurkunden und E-Cards digital beantragt werden.

„Digitales Amt“ am Handy Bild: APA

"Wer geht heute noch auf die Bank, um eine Überweisung zu tätigen, und wie viele Menschen nutzen die Möglichkeit, das online zu tun?", fragte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern bei der Präsentation des neuen digitalen Behördenportals "oesterreich.gv.at".

Schon jetzt können Amtswege online erledigt werden – etwa die Abgabe einer Steuererklärung über FinanzOnline, die Abmeldung des Wohnsitzes oder eine Meldedatenauskunft. Nun werden diese Services gebündelt und erweitert. Als Beispiel nannte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) das Meldewesen, wo neben der Abmeldung nun auch die Anmeldung des Hauptwohnsitzes online möglich ist. Auch Behördenwege nach Geburten können auf oesterreich.gv.at nun digital erledigt werden, wie die Beantragung von Geburtsurkunden, Staatsbürgerschaftsnachweisen und E-Cards.

Schon für die EU-Wahl kann der Wahlkartenantrag online erfolgen. Spätestens 2020 sollen auch Führer- und Zulassungsscheine digitalisiert werden – in Österreich kann das Handy dann den Ausweis ersetzen. "Keine Angst, wenn Sie sich nicht an die Verkehrsregeln halten, müssen Sie nicht das Smartphone abgeben, wenn der Führerschein abhandengekommen ist", beruhigte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FP). Während der digitale Führerschein am Handy zumindest in Österreich rechtsgültig sein soll, gilt das nicht für den Reisepass. Ein Foto kann aber auf das Portal hochgeladen werden.

Die Öffnungszeiten der Ämter sollen laut Schramböck durch die neue Online-Plattform nicht eingeschränkt werden. Dennoch erwartet Kurz mittelfristig einen "Transformationsprozess" für die öffentliche Verwaltung wie durch das Online-Banking der Banken. (rela)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema