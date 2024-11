Handwerk in OÖ: Wenn das Gravieren Freude bringt

Handwerk in Oberösterreich: Die OÖN stellen Stars ihres Metiers im Land ob der Enns vor. Den Anfang der OÖN-Serie macht Graveurmeister Josef Steiner. Er ist ein Meister seines Fachs, aber nicht nur so mancher "Influencer" würde ihm eine Lektion in Marketing erteilen. "Ich stelle halt lieber das Handwerk in den Vordergrund", sagt der selbstständige Graveur Josef Steiner. Er arbeitet in seiner Werkstatt im Keller seines Wohnhauses in der Ortschaft Roitham in Scharten (Bezirk Eferding) in der