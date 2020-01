Handgreiflicher Streit im Rausch: Bruder und Schwester festgenommen

Es war eine besorgte Nachbarin, die gegen 2.20 Uhr die Polizei rief, weil sie Krach und laute Schreie aus der Nachbarwohnung drangen.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie Spuren von Blut an der Eingangstür. In der Wohnung befanden sich drei Personen: ein 24-Jähriger und eine 30-jährige Frau, die beiden Geschwister stammen aus Bosnien, sowie ein 32-jähriger Kroate. Dieser sowie die Frau hatten Verletzungen im Gesicht erlitten. Es dürfte sich um einen handfesten Streit zwischen den Geschwistern gehandelt haben. Beide reagierten laut Polizei gegenüber den Beamten sehr aggressiv. Der 24-Jährige soll mit der Faust in Richtung eines Polizisten geschlagen haben.

Weil die beiden Geschwister, sie waren laut Polizei stark alkoholisiert, ihr aggressives Verhalten nicht einstellten, wurden sie vorläufig festgenommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.