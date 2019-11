Handgeschrieben: Warum Briefe und Karten besonders gut ankommen

Drei Millionen Briefe stellt die Österreichische Post jeden Tag zu. Die meisten betreffen Rechnungen, Werbung und Ähnliches. Umso überraschender ist es, wenn man einen handgeschriebenen Brief oder eine Ansichtskarte im Postkasten vorfindet. Laut YouGov-Umfrage veranlassen neben dem Urlaub vor allem Geburtstage und Weihnachten zum Kartenschreiben. 86 Prozent der Befragten geben an, sich über eine Postkarte zu freuen. "Auch junge Leute schreiben wieder Postkarten", sagt Michael Homola von der Post. Und Georg Schwarz vom "Papiertiger" in Linz berichtet, "dass die Nachfrage nach Briefpapier, Kalligrafiefedern und Siegelwachs und -stempeln in den vergangenen zwei bis drei Jahren wieder mehr wird".

Besonders bemüht

Natürlich nicht so groß wie früher, als er noch zwei Regale voll mit Briefpapier im Geschäft hatte. "Damals hatte auch jeder Briefpapier zu Hause. Jetzt ist es kein Alltagsprodukt mehr, sondern etwas ganz Besonderes. Wer einen Brief, eine Karte oder ein Billett mit der Hand schreibt, bemüht sich besonders", sagt Schwarz, der sein Geschäft seit 31 Jahren betreibt.

Schöne oder zumindest lesbare Handschrift ist gefragt. In zahlreichen Kursen für Kalligrafie oder Handlettering kann man das Schönschreiben lernen. Bücher darüber boomen. Wobei das Schreiben mit der Hand und das Tippen zwei grundsätzlich unterschiedliche Abläufe sind. "Sie müssen beim Schreiben mit der Hand viel mehr in die Zukunft denken", sagt Christian Marquardt vom deutschen Schreibmotorik-Institut. Die Informationen müssten in kleine Einheiten zerhackt und der Bewegungsfluss müsse vorausgeplant werden.

Totgesagte leben länger

Postkarten werden bereits seit 150 Jahren geschrieben (siehe Kasten). Seit Jahrzehnten wird ihnen angesichts des digitalen Wandels das Aussterben prophezeit. Doch getreu dem Motto "Totgesagte leben länger" trotzt die Postkarte den WhatsApp-Nachrichten und SMS.

Postkarten sind etwas Besonderes, nie werden sie x-beliebig versendet – jeder Empfänger nimmt für den Schreiber einen exklusiven Stellenwert ein. Die Postkarte geht also nur an einen ausgewählten Familien- oder Freundeskreis und ist damit so etwas wie ein emotionales Luxusgut. "Jeder freut sich über Selbstgeschriebenes im Briefkasten, und wer den Wert erkennt, schreibt vielleicht auch selbst eine Karte", sagt Georg Schwarz.

4000 handgeschriebene Briefe

Für die Britin Jodi Ann Bickley spielen Briefe eine besondere Rolle. Vor fünf Jahren begann sie das Projekt "One Million Lovely Letters" und hat bereits mehr als 4000 handgeschriebene Briefe an Menschen in der ganzen Welt geschickt. Sie litt an einer schweren Erkrankung und an Depressionen. "Die Briefe helfen mir, alles zu bewältigen, sie wirken wie eine Therapie", schreibt sie in ihrem Buch "Briefe schreiben" (Edel Books, 15,40 Euro) mit Anregungen und Platz fürs Schreiben. Handgeschriebene Briefe seien in unserer schnelllebigen Zeit ein kleiner Schatz.

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at