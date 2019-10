Handelsobmann und Familienmensch

Die Aufgabe ist keine geringe: „Ich will die rund 32.000 oberösterreichischen Handelsbetriebe dabei unterstützen, für die Herausforderungen, vor allem durch den Online-Handel, gerüstet zu sein“, sagt Ernst Wiesinger: Er ist vor Kurzem zum neuen Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich gekürt worden und hat Modeunternehmer Christian Kutsam abgelöst. Wichtig sei, die Mitgliedsbetriebe zu ermuntern, in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren: „Denn zufriedene Mitarbeiter führen zu zufriedenen Kunden.“

Der 57-jährige Wiesinger hat an der JKU in Linz Wirtschaftswissenschaften studiert, nebenher im Vertrieb eines Lebensmittelhändlers gearbeitet und eine Familie gegründet. „Meine berufliche Leidenschaft galt immer den Bereichen Vertrieb und Marketing, ich wollte immer einem Unternehmen vorstehen.“ Vor 32 Jahren begann er beim Welser Industriegroßhändler Kellner & Kunz als Marketingleiter zu arbeiten. Damals hätten rund 50 Mitarbeiter für das Unternehmen gearbeitet, erinnert sich Wiesinger. Heute seien es rund 1200, die zuletzt einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro erwirtschafteten.

Er sei mit dem Unternehmen mitgewachsen, sagt Wiesinger: Er hat unter anderem die Wiener Niederlassung geleitet, zog 1997 in den Vorstand ein und ist seit 2005 Vorstandsvorsitzender bei Kellner & Kunz sowie als Generalmanager Konzernverantwortlicher für die europaweit tätige Reca-Gruppe, zu der Kellner & Kunz gehört.

Die freie Zeit, die in diesen Positionen noch bleibt, verbringt Wiesinger am liebsten mit seiner Frau, den beiden Söhnen, den zwei Enkelkindern und dem Familienhund: „Das Schönste ist, wenn wir gemeinsam etwas unternehmen.“ Wiesingers Frau stammt von einem Bauernhof in Stroheim ab, bis heute hilft das Ehepaar dort mit: „Wenn die Zeit es zulässt, bin ich bei den Erntearbeiten dabei. Früher bin ich auch mit dem Mähdrescher gefahren.“ Die Lebensqualität auf dem Land sei hoch, und durch diese Tätigkeiten bleibe man geerdet.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at