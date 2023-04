Handel mit gefälschten Diplomatenpässen für Karibikstaat: Prozess in Steyr

Verhandlung am Landesgericht Steyr

Die teils betuchten Opfer legten zwischen 5000 Euro und 45.000 Euro für die Diplomatenpässe auf den Tisch. In Summe liegt die angeklagte Betrugssumme bei 334.000 Euro. Weil die Betrugsopfer damit selbst im dringenden Verdacht stehen, vorsätzlich eine falsche ausländische Urkunde gebraucht zu haben, müssen sich auch die Geschädigten verantworten. Der Schöffenprozess im Schwurgerichtssaal in Steyr findet am Dienstag gegen insgesamt zwölf Beschuldigte statt.

Bekanntlich sind mit einem Diplomatenpass so manche Vorteile verbunden: Kontrollen bei internationalen Reisen fallen wesentlich leichter aus, von einem Staat in einen anderen ausgeliefert zu werden, ist bedeutend schwieriger, ebenso können Verwaltungsstrafen viel schwieriger eingetrieben werden. Aber auch das Prestige, auf dem Papier ein Diplomat zu sein, dürfte einen Reiz auf die Opfer ausgeübt haben.

Woher die Hauptbeschuldigten die gefälschten Dokumente hatten, ist der Anklage nicht zu entnehmen. Allerdings dürften die verkauften Pässe nicht besonders gut gefälscht worden sein. Die Seriennummern erwiesen sich als ungültig, die Pässe selbst wiesen Mängel auf und wiesen auf die Verwendung einer veralteten Technologie hin.

Der Inselstaat stellte eine offizielle Anfrage an das Außenministerium in Wien wegen der angeblichen Karibikdiplomaten, so kamen die Ermittlungen ins Rollen. Den beiden Hauptbeschuldigten drohen bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe, den geprellten Bestellern bis zu zwei Jahre.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper