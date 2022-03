Hand in Maschine gezogen

Zu gleich zwei schweren Unfällen, bei denen die Hände zweier Personen in Maschinen gezogen wurden, kam es gestern im Bezirk Steyr-Land.

In der Früh, gegen 7.30 Uhr, war eine 22-Jährige mit dem Laminieren von Produkten beschäftigt. Beim Versuch, eine neue Folienrolle in die Maschine einzulegen, geriet sie mit der rechten Hand in die Walze. Die junge Frau musste mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen werden.

In einem Waldstück in Laussa versuchte ein 38-Jähriger, ein feststeckendes Zugseil mit der linken Hand aus einer Seilwinde zu ziehen. Mit der rechten bediente er die Fernsteuerung, verdrückte sich allerdings und wurde in die Winde hineingezogen. Der Mann wurde zum Spital nach Steyr geflogen.