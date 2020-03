Hamstern, was geht: "Gibt keinen Lieferengpass"

In der Zentrale von Intersport Winninger in Amstetten liefen bereits gestern Vormittag die Vorbereitungen, die Mitarbeiter zumindest einmal 14 Tage nach Hause zu schicken. "Die Verunsicherung ist groß. Wir wissen nicht, was wir unseren Mitarbeitern genau sagen sollen. Ob sie jetzt freigestellt sind, in unbezahlten Urlaub gehen müssen oder ob wir weiter bezahlen müssen. Wir hoffen nur, dass der Staat uns Klein- und Mittelbetriebe in dieser schweren Zeit unterstützen wird", sagt Manuel Winninger, und dass es trotz dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation das "Wichtigste ist, dass alle Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen gesund bleiben". Intersport Winninger hat 13 Filialen und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.

So wie Manuel Winninger ging es gestern vielen Handelsunternehmern. Auch wenn die Maßnahme der Geschäftsschließungen von vielen erwartet worden war, blieb das große Fragezeichen rund um die Themen Arbeitsrecht und Hilfspaket. Verärgert zeigt sich der Vertreter eines großen heimischen Handelsunternehmens im Gespräch mit den OÖN: Die Sperre der Geschäfte basiere auf Notstandsregeln. Die Zukunft von 400.000 Handelsangestellten sei unklar, weil die Betriebe ihnen ab Montag kein Gehalt mehr zahlen müssten. Alle warten daher auf die heutige Präsentation eines Wirtschafts-Hilfspakets.

Kaum etwas los war am Freitag in der PlusCity. Bild: Alexander Schwarzl

Jene Mitarbeiter, die für den Dienst kommende Woche eingeteilt sind, haben Anspruch auf Arbeit und damit Entlohnung. Die Händler würden also auf den Kosten sitzenbleiben und können im Gegenzug keine Einnahmen generieren. Zur Debatte steht auch, ob die Vermieter auf einen Teil ihrer Mieteinnahmen verzichten werden müssen, wenn die Geschäfte geschlossen bleiben.

Hoffen auf Onlineshops

Einer, der ebenfalls von den Schließungen betroffen ist, ist Thalia-Österreich-Chef Thomas Zehetner: "Wir haben den Vorteil eines starken Onlineshops und werden versuchen, einen Teil des Umsatzausfalls zu kompensieren. Die Logistiker haben uns zugesagt, dass die Auslieferungen klappen."

Nudeln und Mehl sind heiß begehrt. Bild: Alexander Schwarzl

Andreas Haider, Geschäftsführer der Lebensmittelhandelskette Unimarkt, zollte der Politik gestern Anerkennung. "Wir sind im Dialog mit der Regierung. Ich finde, sie macht einen guten Job." Auch er könne seinen Mitarbeitern keinen langfristigen Ausblick geben. Gerade arbeitsrechtliche Themen müssten Schritt für Schritt geklärt werden. "Wir fahren jetzt eben auf Sicht." Als Unimarkt-Chef stehe er vor der positiven Herausforderung, dass er die Versorgung mit sicherstellen könne. "Mein Job ist zu schauen, dass die Transportwege funktionieren." Vorteil von Unimarkt sei, dass man nicht von externen Lieferanten abhängig sei, sondern eine Eigenlogistik habe.

Vera Jachs ist nun mit Lebensmitteln eingedeckt. Bild: Alexander Schwarzl

Mit H-Milch und Handschuhen

Nudeln, Mehl, H-Milch und Klopapier, aber auch Gemüse und Fleisch: Der Andrang ist am Freitagvormittag bei einem OÖN-Lokalaugenschein im Linzer Maximarkt gewaltig. Hunderte Kunden schieben voll bepackte Einkaufswägen durch die Gänge, manche tragen Handschuhe, eine Frau auch einen Mundschutz. Um den Ansturm zu bewältigen, sind alle verfügbaren Mitarbeiter im Einsatz, sämtliche Kassen geöffnet. Zum Teil kommen sie mit dem Schlichten der Ware kaum nach.

> Video: Angst vor Engpässen

> Wären Sie für den Quarantänefall gerüstet?

Aber nicht alle Kunden sind panisch: "Sicherheitshalber" einkaufen gegangen ist Vera Jachs: "Außer Katzenfutter habe ich sonst nichts daheim." Jetzt seien die Vorräte aber aufgefüllt. Doris und Fritz Böcksteiner aus Linz sind durch die Hamsterkäufe "schon ein wenig genervt": "Man darf das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber Panik bringt nichts."

Steffi Cibulka (l.) und Julia Wolfinger fürchten das Virus nicht Bild: Alexander Schwarzl

Mahir Zulic stammt vom Balkan, hat vier Jahre Krieg miterlebt: "Die Österreicher reagieren so, weil sie diese Situation nicht kennen. So ein Virus beunruhigt mich nicht."

"Wir haben schon vor zwei Wochen damit begonnen, die Grundnahrungsmittel, wie Nudeln und Reis, und Toilettenpapier zu verdoppeln", sagt Thomas Schrenk, Geschäftsführer der Interspar-Gruppe Maximarkt. Man habe viele große Lager, die Versorgungssicherheit sei gegeben. "Es kann natürlich passieren, dass die Lieblingsmarke ausgeht. Das Wichtigste ist aber: Es gibt keinen Lieferengpass. Es ist nur teils so, dass die Mitarbeiter mit dem Füllen der Regale nicht nachkommen."

Schauplatzwechsel: In der Plus- City in Pasching ist wenig los. Für Handys, Kleidung und Gastronomie interessiert sich kaum jemand. Steffi Cibulka und Julia Wolfinger aus Steyr schieben zwei volle Einkaufswägen. Zur Sicherheit haben sie sich mit haltbaren Sachen eingedeckt, Gemüse könne man einfrieren, Klopapier immer brauchen. Vor einer Ansteckung haben sie keine Angst: "Aber ich arbeite im sozialen Bereich, ich habe Angst, dass ich jemand anderen anstecke", sagt Wolfinger. (sd, prel, viel)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.