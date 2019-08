Eine 64-Jährige war am gestrigen Sonntag mit einem befreundeten Ehepaar, 59 und 63 Jahre alt, im Bereich der Sattelalm bzw. Karmoos in Hallstatt auf Schwammerl-Suche. Die drei Personen suchten getrennt im Wald und es wurde vereinbart, sich in einer Stunde wieder zu treffen. Da die 64-Jährige nach mehr als einer Stunde nicht wie vereinbart am Treffpunkt erschienen war, machten sich die Eheleute auf die Suche nach der Abgängigen. Das Ehepaar konnte mit der