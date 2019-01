Hallstatt und Obertraun sind nicht mehr abgeschnitten

HALLSTATT, OBERTRAUN, GOSAU. Straße wurde nach drei Tagen wieder freigegeben– Gosau ist weiterhin nur von Salzburg aus erreichbar.

Viel Schnee in Hallstatt Bild: Frühauf

Die beiden Dachsteingemeinden Hallstatt und Obertraun sind seit gestern Nachmittag wieder mit dem Auto erreichbar. Drei Tage lang musste die Straßenzufahrt wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt werden, die Orte wurden mit Schiffen der Feuerwehr und der Wasserrettung versorgt.

Nach wie vor gesperrt blieb gestern die Zufahrt nach Gosau. Die dritte Dachsteingemeinde ist derzeit nur über den Pass Gschütt von der Salzburger Seite aus erreichbar. Ebenso gesperrt bleibt vorerst die B145 Salzkammergut-Bundesstraße zwischen Ebensee und Bad Ischl. Zwar konnte das Bundesheer gestern zwei Lawinen über der Straße sprengen, doch dabei ging nicht so viel Schnee ab, wie erhofft. Deshalb besteht die Sorge, dass der Hang wieder gefährlich wird, wenn es zu regnen beginnt.

In Hallstatt und Obertraun war die Bevölkerung gestern über die Aufhebung der Sperre erleichtert. "Für Hallstatt selbst bestand keine Gefahr", sagt Christoph Preimesberger, Mitglied der örtlichen Lawinenkommission. "Nur zwei Häuser stehen zum Teil unter Lawinenhängen. Die Hausbewohner wurden angewiesen, sich in anderen Gebäudeteilen aufzuhalten." Die Versorgung des Ortes mit Lebensmitteln am Wasserweg wurde in den vergangenen drei Tagen über das Gemeindeamt koordiniert. Den Hallstättern fehlte es an nichts. Nur der örtlichen Tankstelle drohte der Sprit auszugehen.

"Leider kommt noch Schnee"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) machte sich gestern selbst ein Bild von der Situation im Ort. Er wurde mit dem Boot der Wasserrettung über den Hallstättersee gefahren. Stelzer bedankte sich bei den Verantwortlichen im Ort und bei allen Einsatzkräften, die in den vergangenen Tagen fast rund um die Uhr im Einsatz waren. "Leider müssen wir in den kommenden Tagen noch mit Schnee rechnen", sagte er. (ebra)

Video:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema