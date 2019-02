Hallstatt macht Ernst: Heute soll Zahl der Touristenbusse beschränkt werden

HALLSTATT. In den vergangenen zehn Jahren stiegen in ganz Österreich die Nächtigungen von Touristen aus China um das Sechsfache, doch Hallstatt besichtigen die meisten nur per Bus.

Mit Spannung erwartet wird heute Abend die Gemeinderatssitzung in Hallstatt. Beschlossen wird dort ein heikler Punkt: ein Limit für Touristenbusse. Zukünftig müssen Busunternehmer sogenannte Slots kaufen, um in die Salzkammergut-Gemeinde fahren zu können. Die Slots sind limitiert: "Pro Stunde werden zwölf Busse in den Terminal zu- oder abfahren können", gibt Bürgermeister Alexander Scheutz (SP) bekannt.

Sind die Slots ausverkauft, ist keine Zufahrt mehr möglich. "Wir wollen mit dieser Maßnahme die Zahl der Busse um etwa ein Drittel reduzieren", sagt Scheutz. 2018 kamen 19.344 Touristenbusse, langfristig soll sich die Zahl bei rund 13.000 einpendeln.

Mindestens 2,5 Stunden

Gleichzeitig wird eine Mindestverweildauer eingeführt, um extreme Kurztrips einzuschränken: Die Bus-Touristen müssen mindestens zweieinhalb Stunden in Hallstatt bleiben. "Damit wollen wir wieder Ruhe in den Ort bringen. Wir wollen Gäste, die sich für Hallstatt wieder Zeit nehmen", sagt Scheutz. Die Opposition signalisierte Zustimmung zu den Plänen des Ortschefs, dessen Partei die Mehrheit stellt. Starten soll das System Ende des Jahres.

Nötig wurde die Maßnahme, weil sich die Zahl der Busse in nur vier Jahren mehr als verdoppelte. Vor allem Asiaten fanden Gefallen an Hallstatt. Das spiegelt einen österreichweiten Trend wider: Seit 2008 stieg laut Statistik Austria die Zahl der chinesischen Touristen um das Sechsfache. Gab es 2008 noch 236.000 Nächtigungen von Gästen aus China in österreichischen Hotels, so waren es im Vorjahr bereits 1,4 Millionen. Besonders lang bleiben die Chinesen allerdings nicht: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt nur bei 1,4 Nächten. Damit liegen die Chinesen deutlich unter dem Schnitt der ausländischen Gäste. Sie bleiben 3,6 Nächte. Den Hallstättern nutzt der Trend wenig: Sie verzeichnen zwar Steigerungen bei den Nächtigungen von Chinesen. Dennoch übernachten die meisten Chinesen in den großen Städten – und fahren mit dem Bus nach Hallstatt. Mit 21.400 Übernachtungen liegt Hallstatt unter den Top-15-Destinationen Österreichs.

