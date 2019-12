Die Aufräumarbeiten haben bereits am Wochenende begonnen, doch es könnte noch länger dauern, bis das weltberühmte Ortsbild von Hallstatt wiederhergestellt ist. Bei einem Großbrand in der Nacht auf Samstag brannten zwei unbewohnte Hütten am Seeufer völlig nieder, zwei Wohnhäuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.