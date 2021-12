Hallstätter Gletscher schrumpfte um 1,4 Meter

1,4 Meter Eis hat der Hallstätter Gletscher, der größte Gletscher des Dachsteinmassivs, in der Messperiode 2020/2021 verloren. Befürchtungen aus dem Sommer, wonach heuer ein Negativrekord fallen könnte, bewahrheiteten sich demnach nicht. Seit Beginn der Messungen, die seit 2006 im Auftrag der Energie AG und des oberösterreichischen Umwelt- und Klimaschutzressorts durchgeführt werden, ist es jedoch der fünftgrößte Schwund in einem Jahr.

Die Gesamtfläche des Gletschers ging in den vergangenen 15 Jahren um 14 Prozent zurück, von 3,04 auf 2,62 Quadratkilometer. Seit Beginn der Messungen konnte der Gletscher in keinem einzigen Jahr an Masse gewinnen.

"Gletscher sind die Fieberthermometer unseres Planeten, und sie zeigen uns, dass der Planet an hohem Fieber leidet", sagt Oberösterreichs Umwelt- und Klimaschutz-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). "Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir handeln müssen, wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern einen funktionierenden Planeten übergeben wollen."

In Kooperation mit Blue Sky Wetteranalysen und dem Institut für Gebirgsforschung, die die jährlichen Messungen durchführen, entstand heuer die Webanwendung "Apptauen" (apptauen.at). Sie zeigt, wie der Gletscher laut Prognosen bis 2100 fast verschwinden wird und wie stark er seit 1856 bereits geschrumpft ist.