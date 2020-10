Süßes, sonst gibt's Saures! Schicken Sie uns Ihre Halloween-Fotos

Schaurige Verkleidungen, dekorierte Wohnhäuser und geschnitzte Kürbisse so weit das Auge reicht: Der US-amerikanische Brauch Halloween ist auch aus Oberösterreich kaum mehr wegzudenken. Viele Landsleute, egal ob Groß oder Klein, fiebern oder zittern dem Monatswechsel von Oktober auf November mittlerweile Jahr für Jahr entgegen.

Weil man wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr besser auf größere und vor allem ausschweifende Feierlichkeiten verzichten sollte, ist neben Kreativität auch Hausverstand gefragt. Wie sieht Halloween in diesem Jahr bei Ihnen aus? Ganz schlicht mit beleuchtetem Kürbis vor dem Haus? Oder doch besser mit schauriger Verkleidung für Sie und Ihre Liebsten? Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihre schönsten und gleichzeitig gruseligsten Fotos.

OÖN-Leserfotos gesucht: Wie begehen Sie das gespenstische Treiben rund um Allerheiligen? Wir freuen uns über Ihre Bilder an online@nachrichten.at.

Quiz: Was wissen Sie über Halloween?

Woher kommt eigentlich der Name "Halloween"? Was haben die "Erfinder" des Gruselfestes ursprünglich gefeiert? Und welchen besonderen Brauch pflegen die Ebenseer am 31. Oktober? Testen Sie Ihr Wissen rund um Halloween und Allerheiligen im Quiz:

Ihre Meinung interessiert uns. Stimmen Sie ab!

Was Sie sonst noch wissen sollten

Der Name Halloween hat mit dem 1. November, dem Allerheiligentag, zu tun. Dieser heißt im Englischen "All Saints Day" oder "All Hallows", der Abend davor daher der "All Hallows Eve" - verkürzt eben Halloween. Dieser soll übrigens sehr gut für Weissagungen geeignet sein. Beliebt sind Prophezeiungen zu Reichtum und privatem Glück. So werden Münzen und Ringe oder Fingerhüte in Speisen entdeckt, der Finder wird zu Dagobert Duck oder segelt in den Hafen der Ehe bzw. bleibt er sein Leben lang allein.