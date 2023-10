Halloween naht: "Wir werden rigoros einschreiten"

In drei Wochen jähren sich die Halloween-Ausschreitungen in Linz. Die Polizei ist gerüstet.

Wir alle leben in einer Blase. Sie bildet sich dort, wo wir aufwachsen: Zuhause, in der Schule oder im Sportverein. Prinzipiell hat das keine negativen Auswirkungen. Problematisch wird es zum Beispiel, wenn das Umfeld junger Migranten die Integration verweigert oder die Aussicht auf einen Aufstieg in eine höhere soziale Schicht fehlt. Tendenziell geraten diese Jugendliche auf die schiefe Bahn. Das heißt, sie sind anfälliger, in einer „kriminellen Blase“ zu landen. Sogenannte Problem-Milieus beschäftigen auch Oberösterreichs Polizei und Politik.

„Innerhalb dieser Gruppen gibt es eigene Regeln und Normen, teilweise steht die Religion über den Gesetzen, das führt zu Kriminalität“, sagt Michael Maurer. Als einer von zehn Jugendkontaktbeamten zählt es zu seinen Aufgaben, junge Migranten in persönlichen Gesprächen aufzuklären, um sie bestenfalls von (weiteren) Delikten abzuhalten. Auch mit den Krawallmachern, die die Linzer Innenstadt in der Halloween-Nacht 2022 auf den Kopf gestellt hatten, stehen die Beamten im Austausch.

Michael Maurer (Jugendkontaktbeamter Linz), Wolfgang Hattmannsdorfer (VP-Integrationslandesrat) und Studienleiter Kenan Güngör Bild: TINA GERSTMAIR

Tschetschenen großteils noch unter sich

Wenn sich die Ausschreitungen in drei Wochen jähren, wird die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken. „Bei den kleinsten Ordnungswidrigkeiten werden wir rigoros einschreiten“, sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Nach den Krawallen wurden 129 Beteiligte angezeigt, im Frühjahr folgte eine Serie an Gerichtsprozessen und Verurteilungen. Was auffällt: es handelt sich um Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten und Milieus. Dass die Gruppierungen heterogener werden, beobachtet auch Michael Maurer in seiner Polizeiarbeit. So schließen sich etwa Türken, Serben, Araber und Afghanen zusammen. Nur die Tschetschenen seien großteils noch unter sich, sagt Maurer.

Versprechen auf Aufstieg

Seine Erfahrungen decken sich mit einer bundesweiten Studie, die der Soziologe Kenan Güngör vom Forschungsbüro „think.difference“ durchführen ließ. Eine von neun Expertenrunden, unter ihnen waren Sozialarbeiter und Polizeibeamte, beleuchtete die Jugendszenen in Linz und Wels.

Die Ergebnisse präsentierte Kenan Güngör am Montag mit Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP), der die große Herausforderung in den Massen-Mobilisierungen durch digitale Kanäle wie TikTok sieht. Man werde im „digitalen Streetwork“ mehr Angebote schaffen und soziale Medien verstärkt dazu nutzen, um Vorfälle wie zu Halloween zu verhindern, kündigte Hattmannsdorfer an. Doch wie hält man junge Erwachsene, die aus einem desintegrativen Milieu stammen, von Straftaten ab? „Diese Leute brauchen das Versprechen auf einen Aufstieg in eine höhere soziale Schicht“, sagt Studienleiter Kenan Güngör.

FPÖ will "straffere Zügel"

Jobs und Deutschkurse sollen ihnen diese Perspektive geben, sagt Hattmannsdorfer. Diesen Ansatz hält SP-Sozialsprecherin Sabine Engleitner-Neu für den richtigen Weg. Aus der Studie ging auch hervor, dass Jihadismus bei jungen Migranten massiv an Attraktivität verloren hat. Allerdings nimmt Ultranationalismus teils zu. FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber fordert daher „straffere Zügel“ junge Migranten, sollten die Angebote keinen Erfolg bringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.