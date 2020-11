Halloween-Nacht: Wenige Feiern, viel Aggression

Die gute Nachricht zuerst: Der weitaus größere Teil der Oberösterreicher hat auch in der Nacht auf Allerheiligen nicht über die Stränge geschlagen und sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gehalten. Noch vor der Geisterstunde rückten rund 150 Polizisten in Begleitung von Vertretern der Gesundheitsbehörde zu Schwerpunktkontrollen aus – insgesamt wurden 646 Lokale im Land kontrolliert.

Übertretung der Sperrstunde, zu viele Leute mit zu wenig Abstand und kein Mund-Nasen-Schutz: 61 Verstöße wurden in der Nacht zur Anzeige gebracht. Garagen- und Stadlfeiern, die Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) mit einem regionalen Maßnahmenpaket untersagt hatte, gab es kaum. Aus 13 Kontrollen resultierten keine Anzeigen.

Attacke in Linzer Landstraße

Ganz gewonnen hat die Vernunft in der Halloween-Nacht aber dann trotzdem nicht. Sonntagfrüh, es war 0.40 Uhr, ging ein Anruf in der Notrufzentrale ein: Ein Mann sorge sich, dass es in der Linzer Landstraße jeden Augenblick zu einer Schlägerei kommen werde.

50 junge Männer, vorwiegend aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak, waren vor einem Lokal an der Kreuzung mit der Bismarckstraße zusammengekommen. Eine Schlägerei hatten sie zwar nicht geplant, beim Eintreffen der 15 Polizeistreifen kippte die Stimmung dennoch schlagartig: Zuerst wurden die Beamten beschimpft, dann flogen Glasflaschen und volle Getränkedosen. Der Straßenbahnverkehr fiel wegen der unrühmlichen Szenen für 30 Minuten aus. Die Polizei musste die Männer schließlich einkesseln, um ihre Identitäten festzustellen. 31 Männer wurden angezeigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beinahe gleichzeitig wurden auch in Asten (Bezirk Linz-Land) sechs Polizeistreifen vor eine Geduldsprobe gestellt. Gemeinsam mit einer Vertreterin der Bezirkshauptmannschaft wollten die Beamten gegen 0.45 Uhr ein Tanzcafé kontrollieren.

Dort hatte man nach reichlich Alkoholkonsum auf jegliche Maßnahmen vergessen: 50 Personen saßen oder standen auf engstem Raum zusammen, Schutzvorkehrungen gab es keine. Für die Polizisten hagelte es Beschimpfungen, ein 34-jähriger Lokalbesucher widersetzte sich der Kontrolle und begann zu randalieren. Nachdem er eine Glastür eingetreten hatte, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen, um ihn festnehmen zu können. Keine 30 Minuten später war auch die Polizei in Hörsching (Bezirk Linz-Land) gefragt: Ein 52-Jähriger wollte sich um 1.10 Uhr noch nicht aus einer Bar nach Hause schicken lassen und begann die Beamten zu bedrohen. Erst auf der Polizeiinspektion konnte seine Identität festgestellt werden.

Taxiraub mit Halloween-Maske

Im falschen Horrorfilm wähnte sich bereits fünf Stunden zuvor ein 33-jähriger türkischer Taxilenker in der Linzer Edlbacherstraße. Dort waren zwei maskierte Männer – einer trug eine Puppenmaske, der andere eine militärgrüne Gasmaske – in sein Fahrzeug eingestiegen. Einer der beiden Männer bedrohte den Taxifahrer wenige Augenblicke später mit einer Waffe, worauf dieser ihm seine Geldbörse aushändigte. Der andere Mann hatte indessen den Fahrzeugschlüssel abgezogen. Danach flüchteten die Maskierten zu Fuß stadtauswärts, die Fahndung nach ihnen verlief bislang ergebnislos.

Eine Waffe war auch der Grund, warum die Polizei in der Halloween-Nacht zum Linzer Musiktheater ausrücken musste. Dort hatte ein 18-Jähriger bei einer Rangelei eine Schreckschusspistole gezückt. Beamte konnten die Pistole sicherstellen, der junge Mann wurde angezeigt. (geg)

