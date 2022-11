Halloween-Krawalle: "Die Ursache in den Nationalitäten zu suchen ist zu kurz gedacht"

Haben Sie die Krawalle an Halloween überrascht?

Ja, die Geschehnisse haben mich überrascht. Als ich erstmals davon gehört habe, dachte ich an Fußballfans, da es vor einigen Tagen gewalttätige Auseinandersetzungen in der Szene gab.

Was geht in Jugendlichen vor, die sich für solche Taten verabreden?

Um darauf eine konkrete und zielführende Antwort zu erhalten, müsste man mit den Jugendlichen selbst in Dialog treten und sie fragen, warum sie wütend sind. Natürlich gibt es in der Forschung bereits einige Theorien dazu: Jugendliche fühlen sich oft ohnmächtig, nicht gehört und nicht verstanden. Ihr Handlungsspielraum ist sehr eingeschränkt und sie fühlen sich am Rande der Gesellschaft. Hinzu kommen Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen. Besonders Jugendliche, die nicht als autochthone Österreicher*innen gelesen werden, werden viel häufiger von der Polizei kontrolliert. Das wird zurecht als Ungleichbehandlung empfunden. Jugendliche reagieren generell stark auf ausschließende Mechanismen und gewaltbereites Verhalten ist dann für manche eine Möglichkeit, ihren Unmut kundzutun.

Ein Großteil der Jugendlichen hat Migrationshintergrund. Wie ist das zu erklären?

Es gibt bei vielen starke Ausgrenzungserfahrungen. Jahrelange Negativberichterstattung über geflüchtete Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund und politische Instrumentalisierung des Themas Asyl haben Spuren hinterlassen. Diese Menschen lesen Zeitung, hören und sehen genauso Nachrichten – sie wissen, wie viele hierzulande über sie denken. Ein Zugehörigkeitsgefühl kann sich da nur schwer einstellen. Melisa Erkurt liefert in ihrem Buch „Generation Haram“ einen guten Einblick, wie es Jugendlichen mit Migrationserfahrung in Österreich geht. Hinzukommen strukturelle Diskriminierungen in fast allen Lebensbereichen: Arbeitsmarkt, Wohnraum, Beihilfen u.Ä. Und aus meiner Arbeit mit geflüchteten Menschen kenne ich zahlreiche Erzählungen über, „Racial Profiling“ durch die Polizei, Anfeindungen im öffentlichen Raum, Diskriminierung am Arbeits- und Wohnungsmarkt uvm. All diese Punkte sind keine Rechtfertigung für gewaltbereites Verhalten. Aber sie können uns dabei helfen zu verstehen, was hinter derartigen Ereignissen stecken kann und was wir tun können, damit sich Jugendliche als Teil dieser Gesellschaft wahrnehmen.

Viele Politiker fordern härtere Strafen bis hin zu Abschiebungen. Lassen sich Jugendliche dadurch beeindrucken?

Das ist pauschal nicht zu beantworten. Aber generell sind verbale Verhärtungen für eine Annäherung nicht förderlich. Es sollte auch den Politiker*innen darum gehen, den Dialog zu fördern, gemeinsam mit Professionist*innen unterschiedlichster Bereiche Ursachen zu ermitteln und dementsprechende Maßnahmen zu setzen. Diskussion über härtere Strafen und Abschiebungen finde ich kontraproduktiv. Wir haben ein funktionierendes Rechtssystem, das die Vorfälle auf mögliche Straftaten prüft.

Läuft bei der Integration von Flüchtlingen etwas schief?

Integration wird leider als Einbahnstraße verstanden. Wenn in Österreich von Integration gesprochen wird, meint man eigentlich Assimilation – also die völlige Angleichung an die Mehrheitsgesellschaft. Integration ist jedoch ein wechselseitiger Prozess. Es braucht Strukturen und die Bereitschaft der Mehrheitsgesellschaft, die eine tatsächliche Teilhabe ermöglichen. Wenn mir die Tür immer wieder vor der Nase zugeschlagen wird, oder sogar abgesperrt ist, während meine Mitmenschen mühelos eintreten können, führt das unweigerlich zu einem Gefühl der Ausgrenzung, der Chancen- und Perspektivenlosigkeit. Also ja, es läuft etwas schief bei der Integration. Österreich denkt hier leider viel zu kurz und hat aus seiner Geschichte kaum bis gar nichts gelernt.

In einem wechselseitigen Prozess sind auch Geflüchtete gefordert. Gibt es da nicht auch Defizite?

Geflüchtete Menschen sind wie alle anderen Menschen, die in Österreich leben, gefordert, Regeln und Gesetze einzuhalten. Und wie bei allen anderen Menschen greift unser Rechtssystem, wenn jemand das nicht tut. Die Frage ist, ob von geflüchteten Menschen nicht immer mehr erwartet wird, als von anderen. Und ob bei unerwünschtem Verhalten mit anderen Maßstäben gemessen wird. Natürlich machen auch Geflüchtete Dinge, die nicht in Ordnung und manchmal strafrechtlich relevant sind. Und natürlich gehört das entsprechend bearbeitet und gegebenenfalls sanktioniert. Wie wir aber bei den Ereignissen in der Halloween-Nacht gesehen haben, waren auch autochthone Jugendliche beteiligt. Ich denke, die Ursache derartiger Geschehnisse ist nicht in den Nationalitäten zu finden. Das wäre zu kurz gedacht.

Wie kann/soll die Gesellschaft nun auf solche Vorfälle wie an Halloween reagieren?

Gewalt ist grundsätzlich abzulehnen. Bei Straftaten gibt es Gesetze und rechtsstaatliche Maßnahmen. Als Gesellschaft sollten wir dialogbereit sein und diesen jungen Menschen zuhören. Hierfür braucht es Projekte, die Begegnungen und Austausch ermöglichen und die Teilhabe dieser jungen Menschen unterstützen. Denn hinter derartigem Verhalten stehen Bedürfnisse. Nur wenn wir diese wahrnehmen, können wir gemeinsam daran arbeiten ein friedliches Zusammenleben für alle Menschen die hier leben zu ermöglichen. Weitere Ausgrenzungen und gruppenbezogene Verhärtungen sind da der falsche Weg.

Sie betreuen afghanische Jugendliche. Wie werden diese Ereignisse unter ihnen aufgenommen/diskutiert?

Bei „SALAM – Gemeinsam in OÖ“ besprechen wir diese Ereignisse natürlich mit den Jugendlichen. Meistens kommen sie von selbst und wollen darüber reden. Sie bekommen die Nachwirkungen solcher Geschehnisse schließlich massiv zu spüren. Denn nun werden sie noch mehr schief angesehen, beschimpft, gemieden und vermehrt von der Polizei kontrolliert – obwohl sie nicht beteiligt waren. Aber leider schließen die Menschen immer schnell von einigen auf alle.