"Hallo Mama!": Polizei warnt wieder vor WhatsApp-Gaunern

"Hallo Mama! Mein Handy hat einen Wasserschaden erlitten und das ist jetzt meine vorübergehende Nummer." Diese WhatsApp-Nachricht erhielt kürzlich eine 53-jährige Mutter aus dem Bezirk Linz-Land von einem unbekannten Teilnehmer. Es schien, als konnte es sich nur um ihren in Wien studierenden Sohn handeln. "Felix?", schrieb sie fragend zurück.

Daraufhin begannen die Täter, ihre Lügengeschichte zu erzählen: Leider sei das Mobiltelefon ins Klo gefallen und daher könne der "Sohn" derzeit auch nicht auf sein Telebanking zugreifen, weil die Bank die neue Nummer noch nicht bestätigt habe. Aber es stehe eine "wichtige Überweisung" in Höhe von 3600 Euro auf ein Konto in Spanien an. "Ich wollte dich fragen, ob du das vielleicht vorstrecken könntest und ich gebe es dir übermorgen wieder", so die Betrüger.

"Mein Sohn hat von einem Auslandssemester gesprochen, ich habe gedacht, vielleicht braucht er den Betrag dafür", sagt Frau E. im Gespräch mit den OÖN. Sie überwies das Geld. Erst danach seien ihr Zweifel gekommen, sagt die Leserin. So würden sie und ihr Sohn doch vor allem in der Mundart schreiben und nicht durchgehend Hochdeutsch. "Außerdem benutzt mein Sohn beim Schreiben nicht so häufig Smileys."

Ein Anruf beim echten Felix unter der gewohnten Nummer brachte den Schwindel dann ans Tageslicht. Chefinspektor Gerald Sakoparnig, im Landeskriminalamt für Betrugsfälle zuständig, kennt diese Fälle. "Diese Welle hat vor zwei bis drei Monaten begonnen." Beim Chatten hoffen die Täter auf einen Zufallstreffer, "denn sie wissen ja nicht, ob es einen Sohn oder eine Tochter gibt", so der Ermittler. Die Hoffnungen, das Geld zurückzubekommen, seien gering. Denn das Empfängerkonto sei bloß eine Zwischenstation. "Es bleibt dort keine 20 Minuten und wird rasch weitergeleitet."

Bei Online-Aktivitäten sei stets "eine gesunde Portion Misstrauen" gefragt, rät der Kriminalist.