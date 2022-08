Halbschuhe und ohne Helm: Deutsches Paar erschöpft aus Klettersteig gerettet

Die 23-jährige Frau und der 26-jährige Mann stiegen am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr in den Drachenwandklettersteig ein. Zwischen 18 und 19 Uhr kamen sie am Gipfel an. Ein 42-jähriger Klettersteiggeher aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung hatte das Paar kurz zuvor überholt. Als dieser wieder nach unten stieg, bemerkte er, dass die beiden Deutschen schon sehr entkräftet waren. Er entschloss sich, den beiden zu helfen und stieg mit ihnen gemeinsam gipfelwärts aus dem Steig aus.

Da der 42-Jährige befürchtete, dass die Urlauber den Abstieg über den Saugraben (Klausgraben) nicht mehr bewältigen können, alarmierte er die Bergrettung. Er führte die erschöpften Klettersteiggeher zu einer nahen gelegenen Forststraße. Dort konnte die Bergrettung zufahren, das Paar aufnehmen und sicher ins Tal bringen. Im Einsatz standen 15 Kameraden der Bergrettung Mondseeland und ein Alpinpolizist aus Gmunden.

Schwierigkeitsgrad unterschätzt

Die Frau und der Mann gaben gegenüber der Polizei an, dass sie zuvor erst zwei kürzere und leichtere Klettersteige in der Sächsichen Schweiz durchstiegen haben. Informationen über den Klettersteig holten die beiden via Internet ein. Mit der Schwierigkeitsskala waren die Deutschen nicht vertraut. Der Drachenwandklettersteig ist auf der Klettersteigskala von A - F/G mit C/D bewertet und wird mit zwei Stunden Durchstiegszeit angegeben. Zudem war die Ausrüstung der Urlaubsgäste der anspruchsvollen Tour nicht angemessen: Beide trugen lediglich leichte Halbschuhe ohne entsprechende Profilsohle und keinen Kletterhelm.